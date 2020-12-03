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    Бышовец: Политика «Зенита» исчерпала себя, это путь в никуда

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    Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился мнением о глобальных проблемах «Зенита» после провального матча с «Брюгге» (0:3) в Лиге чемпионов.

    Анатолий Бышовец
    Анатолий Бышовец

    «Я думаю, что можно сказать следующее. Мы говорим о том, что российским клубам нужно усиление, что нам нужны иностранцы. На примере матча с "Брюгге" можем увидеть, что у нас в составе было три нападающих: Дриусси, Азмун и Малком. В придачу к ним два игрока национальной сборной — Кузяев и Ерохин, два атакующих футболиста средней линии. И я задаю вопрос: а кто забивал мячи в ворота "Зенита"? Два мальчика забивали. И они играют сразу в основном составе, им доверяют, они раскрывают свои возможности, таланты.

    Мы должны отталкиваться от того, что есть структура игры, организация, какой-то стиль — все это и отличает ­команду. Понятно, что тренерам виднее, кто должен играть. Но есть определенные вопросы. Наверное, с ходу критиковать нельзя, потому что мы не знаем физического состояния футболистов. Я когда-то говорил, что матчи выигрываются за столом. И сейчас я попробую объяснить, что имел в виду. Перед тобой шахматная доска. В почти шахматном этюде ты должен найти решение, которое приведет к победе. Должен найти единственный ход, который поставит сопернику мат.

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    • Политика и концепция развития нынешнего клуба исчерпали себя и подчеркнули, что это путь в никуда. Тренер говорит, что нужны еще три человека. И что, они будут играть так же, как Дриусси, Азмун и Малком? Но это же команда! Должна быть структура, организация игры. Придут новые легионеры, но во что они будут играть? Что сегодня объединяло игроков "Зенита" на поле? Игры ведь нет. А когда мне говорят о чемпионских званиях, то пора уже ответить, что это просто статья расходов в бюджете — все эти победы в чемпионате. Вот и все», — приводит слова Бышовца «Спорт Уик-энд». 0

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