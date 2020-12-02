Игнатьев: Сегодня у «Краснодара» получилось почти всё

Бывший главный тренер сборной Россиипрокомментировал результат матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов(1:0).

«Наконец-то "Краснодар" ощутил ту радость, ради которой пытался попасть в Лигу чемпионов.

Стоит отметить качество игры и проявленный характер. Сегодня у команды получилось почти всё: контроль мяча, выход из обороны в атаку, чёткое представление об игровой аритмии.

Много разговоров, что на нас давит коронавирус, много времени тратим на перелёты, долго восстанавливаемся, но сегодня наши футболисты провели матч с огромным желанием.

Это достойно отдельной похвалы. В итоге получился некий спектакль, а такие матчи очень нравятся зрителям.

Что касается критики Мусаева, я её не разделяю. Конечно, болельщикам всегда хочется побед. Но Мусаев хороший специалист, идущий своим путём. Самое главное — этот путь всем понятен.

Да, были неудачи, но на то есть объективные причины — травмы ведущих игроков. Как только все футболисты восстановятся, команда снова начнёт набирать очки.

Мусаев обязательно должен продолжать работу в "Краснодаре". Это даже не обсуждается», — сказал Игнатьев «Чемпионату». 0