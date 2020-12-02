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    Игнатьев: Сегодня у «Краснодара» получилось почти всё

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    Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал результат матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Краснодар» — «Ренн» (1:0).

    Борис Игнатьев
    Борис Игнатьев

    «Наконец-то "Краснодар" ощутил ту радость, ради которой пытался попасть в Лигу чемпионов.

    Стоит отметить качество игры и проявленный характер. Сегодня у команды получилось почти всё: контроль мяча, выход из обороны в атаку, чёткое представление об игровой аритмии.

    Много разговоров, что на нас давит коронавирус, много времени тратим на перелёты, долго восстанавливаемся, но сегодня наши футболисты провели матч с огромным желанием.

    Это достойно отдельной похвалы. В итоге получился некий спектакль, а такие матчи очень нравятся зрителям.

    Что касается критики Мусаева, я её не разделяю. Конечно, болельщикам всегда хочется побед. Но Мусаев хороший специалист, идущий своим путём. Самое главное — этот путь всем понятен.

    Да, были неудачи, но на то есть объективные причины — травмы ведущих игроков. Как только все футболисты восстановятся, команда снова начнёт набирать очки.

    Мусаев обязательно должен продолжать работу в "Краснодаре". Это даже не обсуждается», — сказал Игнатьев «Чемпионату». 0

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