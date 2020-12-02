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    Хендерсон: Мы выстрадали эти три очка в матче с «Аяксом»

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    Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон высказал мнение о матче 5-го тура Лиги чемпионов против «Аякса» (1:0).

    Джордан Хендерсон
    Джордан Хендерсон

    Английский клуб набрал 12 очков и с первого места вышел в плей-офф турнира.

    «Это был очень трудный матч. Но мы знали, что именно таким он и будет. Считаю, что ребята сыграли превосходно, они выкладывались на протяжении всех 90 минут и заслужили победу.

    Мы выстрадали эти три очка. Молодые игроки отлично справились. Неко отлично подал, и Кертис здорово замкнул на дальней штанге.

    Учитывая все наши травмы, приятно, что выиграли группу. Это дает нам возможность предоставить отдых одному или двум игрокам, сыгравшим много матчей», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0

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