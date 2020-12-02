Хендерсон: Мы выстрадали эти три очка в матче с «Аяксом»

Капитан «Ливерпуля»высказал мнение о матче 5-го тура Лиги чемпионов против(1:0).

Английский клуб набрал 12 очков и с первого места вышел в плей-офф турнира.

«Это был очень трудный матч. Но мы знали, что именно таким он и будет. Считаю, что ребята сыграли превосходно, они выкладывались на протяжении всех 90 минут и заслужили победу.

Мы выстрадали эти три очка. Молодые игроки отлично справились. Неко отлично подал, и Кертис здорово замкнул на дальней штанге.

Учитывая все наши травмы, приятно, что выиграли группу. Это дает нам возможность предоставить отдых одному или двум игрокам, сыгравшим много матчей», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0