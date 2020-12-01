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    Тренер «Ренна»: Летим в Краснодар с решительностью и сильной мотивацией

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    Главный тренер «Ренна» Жюльен Стефан поделился ожиданиями от матча против «Краснодара» в Лиге чемпионов.

    Жюльен Стефан
    Жюльен Стефан

    «Каким бы ни был завтрашний результат, даже если он решающий для участия в Лиге Европы, клуб будет существовать и дальше.

    Сегодня мы вылетаем в Россию с решительностью и сильной мотивацией.

    Будем играть на стадионе при 10 тысячах зрителей — это большое достоинство, что в России людей пускают на стадион.

    Будем играть в хорошей атмосфере, хоть она и пойдет больше на пользу нашим соперникам», — приводит слова Стефана Sport24.ru.

    Напомним, «Краснодар» и «Ренн» замыкают турнирную таблицу группы Е, имея в своем активе по одному очку.

    Обе команды лишились шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов, но продолжают борьбу за право сыграть весной 2021 года в Лиге Европы. 0

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