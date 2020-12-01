Тренер «Ренна»: Летим в Краснодар с решительностью и сильной мотивацией

Главный тренер «Ренна»поделился ожиданиями от матча противв Лиге чемпионов.

«Каким бы ни был завтрашний результат, даже если он решающий для участия в Лиге Европы, клуб будет существовать и дальше.

Сегодня мы вылетаем в Россию с решительностью и сильной мотивацией.

Будем играть на стадионе при 10 тысячах зрителей — это большое достоинство, что в России людей пускают на стадион.

Будем играть в хорошей атмосфере, хоть она и пойдет больше на пользу нашим соперникам», — приводит слова Стефана Sport24.ru.

Напомним, «Краснодар» и «Ренн» замыкают турнирную таблицу группы Е, имея в своем активе по одному очку.

Обе команды лишились шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов, но продолжают борьбу за право сыграть весной 2021 года в Лиге Европы. 0