Марш: Нам пришлось приложить много усилий, чтобы обыграть «Локомотив»

Джесси Марш
globallookpress.com
«Честно говоря, сегодняшняя игра нас немного обескуражила. Мы не рассчитывали, что игроки соперника будут расставлены таким образом. Может, у некоторых игроков проблемы со здоровьем.
Игра была достаточно жесткой. Мы были вынуждены прессовать. В конце концов, нам удалось взять игру в свои руки.
Всегда нужно смотреть на противника. Совсем незадолго до игры получили информацию, какая будет расстановка сил. Всегда сложно ориентироваться по ситуации.
Сегодняшней игрой я очень доволен. "Локо" — это сильная команда, нам пришлось приложить много усилий, чтобы обыграть их», — передает слова тренера Sport24. 0