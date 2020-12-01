Марш: Нам пришлось приложить много усилий, чтобы обыграть «Локомотив»

Главный тренер «Зальцбурга»прокомментировал победу над(3:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Честно говоря, сегодняшняя игра нас немного обескуражила. Мы не рассчитывали, что игроки соперника будут расставлены таким образом. Может, у некоторых игроков проблемы со здоровьем.

Игра была достаточно жесткой. Мы были вынуждены прессовать. В конце концов, нам удалось взять игру в свои руки.

Всегда нужно смотреть на противника. Совсем незадолго до игры получили информацию, какая будет расстановка сил. Всегда сложно ориентироваться по ситуации.

Сегодняшней игрой я очень доволен. "Локо" — это сильная команда, нам пришлось приложить много усилий, чтобы обыграть их», — передает слова тренера Sport24. 0