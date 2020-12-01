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    Марш: Нам пришлось приложить много усилий, чтобы обыграть «Локомотив»

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    Главный тренер «Зальцбурга» Джесси Марш прокомментировал победу над «Локомотивом» (3:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Джесси Марш
    Джесси Марш

    «Честно говоря, сегодняшняя игра нас немного обескуражила. Мы не рассчитывали, что игроки соперника будут расставлены таким образом. Может, у некоторых игроков проблемы со здоровьем.

    Игра была достаточно жесткой. Мы были вынуждены прессовать. В конце концов, нам удалось взять игру в свои руки.

    Всегда нужно смотреть на противника. Совсем незадолго до игры получили информацию, какая будет расстановка сил. Всегда сложно ориентироваться по ситуации.

    Сегодняшней игрой я очень доволен. "Локо" — это сильная команда, нам пришлось приложить много усилий, чтобы обыграть их», — передает слова тренера Sport24. 0

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