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    «Дженоа» дома проиграл «Парме», Шомуродов забил гол

    «Джиноа» — «Парма»: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Дженоа Парма Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В матче 9-го тура чемпионата Италии «Дженоа» потерпел домашнее поражение от «Пармы» со счетом 2:1.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе победителей отличился Жервиньо, оформивший дубль. За хозяев поля голом отметился бывший игрок «Ростова» Элдор Шомуродов. Для форварда это дебютный мяч в Серии А.

    Футбол. Италия. Серия А
    Дженоа — Парма 1:2
    Голы: 0:1 Жервиньо (10'), 0:2 Жервиньо (47'), 1:2 Эльдор Шомуродов (50') Дженоа: Alberto Paleari, Кристиан Сапата, Эдоардо Гольданига, Маттья Бани (Маттиа Дестро, 88'), Лукас Лерагер (Миха Зайц, 69'), Паоло Гильоне (Marko Pjaca, 81'), Стефано Стураро, Милан Бадель (Витторио Париджини, 81'), Лука Пеллегрини, Gianluca Scamacca, Эльдор Шомуродов (Горан Пандев, 69') Парма: Луиджи Сепе, Риккардо Гальоло (Венсан Лорини, 19'), Бруну Алвеш, Йордан Осорио, Maxime Busi (Симоне Якопини, 73'), Маттео Скоццарелла (Эрнани, 62'), Янн Карамо (Альберто Грасси, 73'), Ясмин Куртич, Жервиньо, Юрай Куцка, Андреас Корнелиус Предупреждения: Maxime Busi (58'), Янн Карамо (67'), Милан Бадель (77'), Маттья Бани (84')

    «Дженоа» проиграл в четвертом туре подряд, команда находится на 19-м месте, «Парма» поднялась на 16-ю строчку таблицы Серии А. 0

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