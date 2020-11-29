Шварц: Игру «Динамо» сломали пенальти

Главный тренер «Динамо»прокомментировал крупное поражение от «Ростова» (1:4) в 16-м туре чемпионата России.

«Считаю, что мы хорошо вошли в игру как в первом, так и во втором тайме. К сожалению, не смогли сравнять счет, хотя была такая возможность, когда наш игрок выходил один на один.

Впоследствии нашу игру сломали пенальти. Сам матч сложился не так, как мы хотели.

Сегодня мы приняли решение поставить Шиманьского на фланг. Каборе действовал на позиции опорного полузащитника, а Фомин с Моро играли "восьмерку". Себа одинаково хорошо выглядит на двух позициях. Во втором тайме поменяли систему игры, и Шиманьски вышел на другой позиции.

Впереди у нас целая тренировочная неделя. Предстоит еще проанализировать прошедший матч. Мы подумаем и решим, кто начнет игру против тульского Арсенала», — приводит слова Шварца официальный сайт «Динамо». 0