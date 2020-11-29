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    Шварц: Игру «Динамо» сломали пенальти

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    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал крупное поражение от «Ростова» (1:4) в 16-м туре чемпионата России.

    Сандро Шварц
    Сандро Шварц

    «Считаю, что мы хорошо вошли в игру как в первом, так и во втором тайме. К сожалению, не смогли сравнять счет, хотя была такая возможность, когда наш игрок выходил один на один.

    Впоследствии нашу игру сломали пенальти. Сам матч сложился не так, как мы хотели.

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    • Сегодня мы приняли решение поставить Шиманьского на фланг. Каборе действовал на позиции опорного полузащитника, а Фомин с Моро играли "восьмерку". Себа одинаково хорошо выглядит на двух позициях. Во втором тайме поменяли систему игры, и Шиманьски вышел на другой позиции.

    Впереди у нас целая тренировочная неделя. Предстоит еще проанализировать прошедший матч. Мы подумаем и решим, кто начнет игру против тульского Арсенала», — приводит слова Шварца официальный сайт «Динамо». 0

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