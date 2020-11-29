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    Все новости спорта

    «Хетафе» и «Атлетик» обменялись голами

    «Хетафе» — «Атлетик»: счет матча 1:1, обзор голов

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    «Хетафе» сыграл вничью с «Атлетиком» в домашнем матче 11-го тура испанской Примеры.

    Футболисты «Атлетика»
    Футболисты «Атлетика»

    Встреча, которая прошла на «Колисеум Альфонсо Перес», завершилась со счетом 1:1.

    Баскская команда вышла вперед на 9-й минуте, когда отличился Асьер Вильялибре с передачи Алехандро Беренгера.

    Хозяева отыгрались на 75-й минуте. Точный удар нанес Анхель Родригес, которому ассистировал Кучо Эрнандес.

    Футбол. Испания. Примера
    Хетафе — Атлетик 1:1
    Голы: 0:1 Асьер Вильялибре (9'), 1:1 Анхель Родригес (75') Хетафе: Давид Сория, Даконам Ортега Дьене, Chema, Матиас Оливера, Дамиан Суарес (Аллан Ньом, 85'), Марк Кукурелья, Мауро Арамбарри, Хуан Эрнандес (Энес Унал, 85'), Давид Тимор (Эрик Кабако, 46'), Хайме Мата (Франсиско Портильо, 75'), Анхель Родригес Атлетик: Унай Симон, Иньиго Мартинес, Йерай Альварес, Юри Берчиче (Микель Баленсиага, 49'), Андер Капа (Оскар де Маркос, 79'), Микель Весга, Иньяки Уильямс (Рауль Гарсия, 72'), Икер Муньяин (Ойан Сансет, 72'), Алехандро Беренгер (Jon Morcillo, 79'), Unai Vencedor, Асьер Вильялибре Предупреждения: Андер Капа (14'), Микель Весга (48'), Хуан Эрнандес (61'), Эрик Кабако (71'), Jon Morcillo (88'), Иньиго Мартинес (88')

    В турнирной таблице Примеры «Атлетик» занимает девятое место (13 очков), а «Хетафе» — 11-е (13 очков). 0

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