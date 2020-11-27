Семшов: Мне понравились действия Чалова в игре с «Фейенордом»

Бывший футболист сборной Россииоценил игру ЦСКА в домашнем матче Лиги Европы против «Фейенорда» (0:0).

«После удаления ЦСКА действовал грамотно и не стал спешить. Они понимали, что нужно создать один яркий момент, который нужно реализовать. Были моменты, которые, к сожалению, мы не реализовали.

Во втором тайме вместо Чалова в атаку вышли Шкурин и Гайч, армейцы произвели навал на ворота соперника, хотя главный тренер ждал от них немного другого.

Замены были сделаны правильные и вовремя.

Чалов играл под давлением? Мне кажется, что самые лучшие качества можно проявить, когда ты находишься под прессом. Мне понравились его действия в игре с Фейенордом», — приводит слова Семшова «Матч ТВ». 0