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    Семшов: Мне понравились действия Чалова в игре с «Фейенордом»

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    Бывший футболист сборной России Игорь Семшов оценил игру ЦСКА в домашнем матче Лиги Европы против «Фейенорда» (0:0).

    Игорь Семшов
    Игорь Семшов

    «После удаления ЦСКА действовал грамотно и не стал спешить. Они понимали, что нужно создать один яркий момент, который нужно реализовать. Были моменты, которые, к сожалению, мы не реализовали.

    Во втором тайме вместо Чалова в атаку вышли Шкурин и Гайч, армейцы произвели навал на ворота соперника, хотя главный тренер ждал от них немного другого.

    Замены были сделаны правильные и вовремя.

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    • Чалов играл под давлением? Мне кажется, что самые лучшие качества можно проявить, когда ты находишься под прессом. Мне понравились его действия в игре с Фейенордом», — приводит слова Семшова «Матч ТВ». 0

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