СМИ узнали причину смерти Марадоны

Причиной смерти легендарного аргентинского футболистастала острая сердечная недостаточность.

Об этом узнали журналисты Infobae.com.

«Острая сердечная недостаточность у пациента с дилатационной кардиомиопатией, хроническая застойная сердечная недостаточность, которая вызвала острый отек легких», — сообщает издание со ссылкой отчет судебно-медицинских экспертов.

Марадона умер у себя дома 25 ноября от остановки сердца.

В связи со смертью Марадоны в Аргентине объявлен трехдневный траур.

Ранее сообщалось, что на прощание с Марадоной придет около миллиона человек. 0