СМИ узнали причину смерти Марадоны

Диего Марадона
globallookpress.com
Об этом узнали журналисты Infobae.com.
«Острая сердечная недостаточность у пациента с дилатационной кардиомиопатией, хроническая застойная сердечная недостаточность, которая вызвала острый отек легких», — сообщает издание со ссылкой отчет судебно-медицинских экспертов.
Марадона умер у себя дома 25 ноября от остановки сердца.
В связи со смертью Марадоны в Аргентине объявлен трехдневный траур.
Ранее сообщалось, что на прощание с Марадоной придет около миллиона человек. 0