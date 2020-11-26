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    СМИ узнали причину смерти Марадоны

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    Причиной смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны стала острая сердечная недостаточность.

    Диего Марадона
    Диего Марадона

    Об этом узнали журналисты Infobae.com.

    «Острая сердечная недостаточность у пациента с дилатационной кардиомиопатией, хроническая застойная сердечная недостаточность, которая вызвала острый отек легких», — сообщает издание со ссылкой отчет судебно-медицинских экспертов.

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    • Марадона умер у себя дома 25 ноября от остановки сердца.

    В связи со смертью Марадоны в Аргентине объявлен трехдневный траур.

    Ранее сообщалось, что на прощание с Марадоной придет около миллиона человек. 0

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