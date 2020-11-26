Клопп: «Ливерпуль» заслужил поражение в матче с «Аталантой»

Главный тренердал комментарии после поражения от(0:2) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Нам необходимо признать, что мы заслужили это поражение, и для нас не проблема говорить об этом. Мы не показали всех своих возможностей, но нам нужно взять себя в руки и качественно выступить на следующей неделе.

Сегодняшняя игра не удалась. Обе команды создали немного моментов, пока соперник не забил свои голы. Интенсивность была невероятной, нужны кое-какие паузы. Обычно после первого тайма ситуацию удается выравнять, но для некоторых футболистов, не игравших какое-то время, сегодня интенсивность была слишком высокой», — приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.

Группа D: 1. «Ливерпуль» — 9 очков, 2. «Аякс» — 7 очков, 3. «Аталанта» — 7 очков, 4. Мидтьюлланн — 0 очков. 0