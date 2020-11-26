«Бавария» — «Зальцбург»: счет матча 3:1, обзор голов

Мюнхенскаяодержала домашнюю победу над(3:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Счет в матче был открыт на 42-й минуте. Левандовски в штрафной сделал скидку на Мюллера, Станкович отразил удар Томаса, но на добивании оказался тот же Левандовски, поразивший пустой угол ворот «Зальцбурга».

На 52-й минуте Горецка с фланга покатил мяч на Комана, Кингсли прошёл к штрафной и пробил низом в дальний угол.

Мяч попал в ногу Вёбера, который опекал Левандовски, и, поменяв направление движения, влетел в ближний угол мимо дезориентированного голкипера. Сначала записали гол на счёт Комана, но потом переписали как автогол.

На 66-й минуте «Бавария» осталась в меньшинстве — Марк Рока сфолил на вторую желтую карточку на Юнузовиче, сбив его в подкате.

Спустя две минуты счет стал крупным. Левандовски выполнил передачу на Комана, тот навесил с левого фланга к углу вратарской, где Зане выиграл верховую борьбу и головой уложил мяч под ближнюю штангу.

На 73-й минуте гости отквитали один мяч. Оказался с мячом на фланге Кристенсен и вырезал в штрафную на Беришу, который опередил Нойера и в касание отправил сферу точно в «домик» голкиперу.

Футбол. Лига чемпионов. Группа A Бавария — Зальцбург 3:1 Голы: 1:0 Роберт Левандовски (43'), 2:0 Кингсли Коман (52'), 3:0 Лерой Зане (68'), 3:1 Мергим Бериша (73') Бавария: Мануэль Нойер, Бенжамен Павар (Лукас Эрнандес, 63'), Жером Боатенг, Давид Алаба, Chris Richards (Хави Мартинес, 79'), Серж Гнабри (Лерой Зане, 62'), Леон Горецка, Марк Рока, Томас Мюллер, Кингсли Коман (Дуглас Коста, 79'), Роберт Левандовски Зальцбург: Чичан Станкович, Андре Рамальо Силва, Андреас Ульмер, Максимилиан Вебер, Расмус Кристенсен, Мергим Бериша, Доминик Собослаи (Luka Sucic, 72'), Златко Юнузович (Karim Adeyemi, 71'), Мохамед Камара, Энок Мвепу (Маджид Ашимеру, 72'), Секу Койта Предупреждения: Мануэль Нойер (24'), Марк Рока (48'), Секу Койта (58'), Марк Рока (66'), Мохамед Камара (90')

«Бавария» набрала 12 очков в четырех матчах и гарантировала себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. «Атлетико» набрал пять очков и занимает второе место в группе А.

«Локомотив» расположился на третьей позиции с тремя очками. В активе «Зальцбурга» осталось одно очко — команда замыкает турнирную таблицу группы А.

1 декабря австрийский клуб сыграет в Москве с «Локомотивом», а мюнхенцы в гостях встретятся с «Атлетико». 0