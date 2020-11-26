«Бавария» — «Зальцбург»: счет матча 3:1, обзор голов

Счет в матче был открыт на 42-й минуте. Левандовски в штрафной сделал скидку на Мюллера, Станкович отразил удар Томаса, но на добивании оказался тот же Левандовски, поразивший пустой угол ворот «Зальцбурга».
На 52-й минуте Горецка с фланга покатил мяч на Комана, Кингсли прошёл к штрафной и пробил низом в дальний угол.
Мяч попал в ногу Вёбера, который опекал Левандовски, и, поменяв направление движения, влетел в ближний угол мимо дезориентированного голкипера. Сначала записали гол на счёт Комана, но потом переписали как автогол.
На 66-й минуте «Бавария» осталась в меньшинстве — Марк Рока сфолил на вторую желтую карточку на Юнузовиче, сбив его в подкате.
Спустя две минуты счет стал крупным. Левандовски выполнил передачу на Комана, тот навесил с левого фланга к углу вратарской, где Зане выиграл верховую борьбу и головой уложил мяч под ближнюю штангу.
На 73-й минуте гости отквитали один мяч. Оказался с мячом на фланге Кристенсен и вырезал в штрафную на Беришу, который опередил Нойера и в касание отправил сферу точно в «домик» голкиперу.
«Бавария» набрала 12 очков в четырех матчах и гарантировала себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. «Атлетико» набрал пять очков и занимает второе место в группе А.
«Локомотив» расположился на третьей позиции с тремя очками. В активе «Зальцбурга» осталось одно очко — команда замыкает турнирную таблицу группы А.
1 декабря австрийский клуб сыграет в Москве с «Локомотивом», а мюнхенцы в гостях встретятся с «Атлетико». 0