Сульшер: «МЮ» хочет завершить групповой этап на первом месте

Главный тренерпрокомментировал победу своей команды над турецким клубомв матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов (4:1).

«Мы со стартового свистка стали действовать интенсивно, парни играли с удовольствием. Это "Олд Траффорд" — естественно тут в удовольствие играть. Голы получились очень симпатичными, я очень доволен.

Нам нужно одно очко для выхода в плей-офф, но, конечно, нам хочется завершить групповой этап на первой строчке таблицы.

Ван де Бек и Кавани привыкают к нашим требованиям. Донни может сыграть на нескольких позициях, а Эдинсон — отличная "девятка" классического образца. Игроков такого класса на этой позиции у нас не было давно», — приводит слова Сульшера ВВС.

За два тура до конца группового этапа «МЮ» с девятью очками возглавляет свой квартет, опережая дуэт преследователей на три очка. 0