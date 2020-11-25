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    Семак объяснил, почему «Зенит» провалил выступление в Лиге чемпионов

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения от «Лацио» (1:3) рассказал, почему команда провалила выступление в Лиге чемпионов.

    Сергей Семак
    Сергей Семак

    «Не считаю провалом то, что "Зенит" второй год подряд не выходит из группы. Это реалии. Чуда не случилось учитывая состояние лидеров нашей команды. Дриусси Азмун провели полторы тренировки за месяц. Малком только восстановился. Так что все закономерно.

    Думали над схемой с тремя защитниками. Из защитников у нас оставался только Прохин. Ему сложно было бы играть с первых минут. Плюс для наших защитников не совсем понятна эта схема. Поэтому выбрали привычный вариант с поправкой на то кто на какой позиции играл.

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    • Можно ли сравнить эту ЛЧ с прошлой? Вопрос на поверхности. Причины в изменении лимита и травмы. В итоге мы оказались ограничены в выборе состава и вариативности. В прошлом году в этом смысле было больше игроков», — приводит слова Семака «Матч ТВ». 0

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