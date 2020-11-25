Нагельсман: ПСЖ ничего не создал и забил со смешного пенальти

Главный тренерраскритиковал судейство в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с(0:1).

«Не думаю, что у ПСЖ были реальные возможности забить в этой игре. Пенальти же был посмешищем.

Если такое решение принимается на уровне Лиги чемпионов — это очень грустно. Это был нырок Анхеля Ди Марии, никакого контакта там не было. Возможно, видеоассистенты арбитра смотрели другую игру.

Иногда нюансы имеют решающее значение. Теперь у нас худшее, чем у ПСЖ положение в группе, мы должны выигрывать оба матча и надеяться, что ПСЖ потеряет очки», — цитирует немца Goal.

«РБ Лейпциг» в следующем туре на выезде сыграет против «Истанбул ББ». После этого примет дома «Манчестер Юнайтед». 0