Спайич вернется в состав «Фейеноорда» перед встречей с ЦСКА

Защитник «Фейеноорда»сможет сыграть с московским ЦСКА в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

Об этом рассказал главный тренер команды Дик Адвокат.

«Спайич сможет вернуться в состав, а Маласиа — нет», — приводит слова специалиста «Р-Спорт».

Ранее Спайич переболел коронавирусом, но уже сдал два отрицательных теста на COVID-19.

«С ЦСКА будет тяжелый матч. Мы хорошо сыграли с ними дома. Если так же отработаем и во втором матче, сможем обеспечить себе хороший результат. Такой же, расклад как в матче с "Фортуной", здесь невозможен. ЦСКА гораздо сильнее индивидуально, и нам придется быть осторожными. Мы должны показать, что хотим выиграть эту встречу», — добавил Адвокат. 0