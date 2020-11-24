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    Спайич вернется в состав «Фейеноорда» перед встречей с ЦСКА

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    Защитник «Фейеноорда» Урош Спайич сможет сыграть с московским ЦСКА в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

    Урош Спайич
    Урош Спайич

    Об этом рассказал главный тренер команды Дик Адвокат.

    «Спайич сможет вернуться в состав, а Маласиа — нет», — приводит слова специалиста «Р-Спорт».

    Ранее Спайич переболел коронавирусом, но уже сдал два отрицательных теста на COVID-19.

    «С ЦСКА будет тяжелый матч. Мы хорошо сыграли с ними дома. Если так же отработаем и во втором матче, сможем обеспечить себе хороший результат. Такой же, расклад как в матче с "Фортуной", здесь невозможен. ЦСКА гораздо сильнее индивидуально, и нам придется быть осторожными. Мы должны показать, что хотим выиграть эту встречу», — добавил Адвокат. 0

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