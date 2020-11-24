Спайич вернется в состав «Фейеноорда» перед встречей с ЦСКА

Об этом рассказал главный тренер команды Дик Адвокат.
«Спайич сможет вернуться в состав, а Маласиа — нет», — приводит слова специалиста «Р-Спорт».
Ранее Спайич переболел коронавирусом, но уже сдал два отрицательных теста на COVID-19.
«С ЦСКА будет тяжелый матч. Мы хорошо сыграли с ними дома. Если так же отработаем и во втором матче, сможем обеспечить себе хороший результат. Такой же, расклад как в матче с "Фортуной", здесь невозможен. ЦСКА гораздо сильнее индивидуально, и нам придется быть осторожными. Мы должны показать, что хотим выиграть эту встречу», — добавил Адвокат. 0