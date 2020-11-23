Тухель: Мы оказались в ситуации, которую можно сравнить с финалом

Главный тренер ПСЖзаявил, что игра с «Лейпцигом» будет своеобразным финалом для «парижан».

«Не знаю, почему в матчах так быстро всё меняется. В матчах с "Манчестер Юнайтед", "РБ Лейпциг" и "Монако" мы теряли концентрацию во вторых таймах. В Лейпциге действовали неудачно в первом тайме. Такое случается. Так как мы проиграли и "Манчестер Юнайтед", сейчас мы оказались в ситуации, которую можно сравнить с финалом»,

Напомним, что после трех туров ПСЖ занимает в своей группе лишь третье место, имея в активе 3 очка. От «Лейпцига» и «Ман Юнайтед» «красно-синие» отстают на три пункта. 0