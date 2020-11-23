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    Черевченко: В первом тайме игра с «Уфой» была близка к идеальной

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    Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал победу над «Уфой» (2:1) в 15-м туре РПЛ.

    Игорь Черевченко
    Игорь Черевченко

    «Отдать мяч сопернику, ждать ошибок, ловить на контратаках — такой был план на игру по первому тайму. Все получилось, и игра была близка к идеальной.

    Говорили перед игрой, что будет много борьбы: ни нам ни "Уфе" отступать уже некуда, надо набирать очки. И два наши гола до перерыва сказались на игре.

    Во втором тайме соперник стал играть более агрессивно. Пошли навалы. Не сказал бы, что были острые моменты. Но один хороший эпизод я помню.

    Нам не забили, когда мяч летал во вратарской. Однако ребята выдержали, сыграли без паники. Если бы Конате забил третий мяч, думаю, что игра закончилась бы раньше.

    Сегодня обошлись без замен. Во-первых, ребята были готовы физически, никто не выпадал из игры.

    Во-вторых, в такой матч сложно входить. Ребята были готовы выйти, если бы были вынужденные ситуации. Но думаю, сегодня хорошо сработали и без замен.

    Каждая победа — это шаг вперед. Тем более, с "Уфой" всегда играть тяжело. Эта команда всегда играла агрессивно, поэтому приятно взять три очка в Уфе», — цитирует специалиста официальный сайт клуба. 0

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