ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Сочи» — ЦСКАНеуверенное лидерство. ЦСКА не смог одолеть «Сочи», но выиграл первый круг РПЛ
  • 00:07
    • «Ливерпуль» на «Энфилде» разгромил «Лестер»
  • 23:58
    • Медведев — победитель Итогового турнира ATP
  • 00:54
    • «Лилль» разгромил «Лорьян», Язиджи забил два мяча
  • 00:42
    • Дубль Ибрагимовича принес «Милану» победу над «Наполи»
  • 23:44
    • Глушаков мог оказаться в чемпионате Казахстана
    Все новости спорта

    «Валенсия» ушла от поражения в выездном поединке против «Алавеса»

    «Алавес» — «Валенсия»: счет матча 2:2, обзор голов

    Футбол Примера (Ла Лига) Футбол Испании Алавес Валенсия Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В матче 10-го тура чемпионата Испании «Алавес» сыграл вничью с «Валенсией» со счетом 2:2 (2:0).

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    «Летучие мыши» к 16-й минуте пропустила дважды: ворота левантийцев поразили Чимо Наварро и Лукас Перес, реализовавший пенальти.

    На 72-й минуте форвард Ману Вальехо отыграл один мяч, голевую передачу отдал Кевин Гамейро. Уго Гильямон сравнял счет на 77-й минуте, ассист на счету Карлоса Солера.

    Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел в стартовом составе, но был заменен на 58-й минуте.

    Футбол. Испания. Примера
    Алавес — Валенсия 2:2
    Голы: 1:0 Чимо Наварро (2'), 2:0 Лукас Перес (пенальти) (16'), 2:1 Ману Вальехо (72'), 2:2 Уго Гильямон (77') Алавес: Фернандо Пачеко, Рубен Дуарте, Виктор Лагуардия, Флорьян Лежён, Чимо Наварро, Rodrigo Andres Battaglia, Томас Пина, Луис Риоха, Жоау Филипе (Мануэль Гарсия, 56'), Лукас Перес (Борха Сайнс, 72'), Хоселу (Йон Гвидетти, 71') Валенсия: Хауме, Габриэл Паулиста, Хосе Гайя (Антонио Латорре, 90'), Уго Гильямон, Даниэль Васс, Карлос Солер, Денис Черышев (Ману Вальехо, 58'), Урош Рачич, Yunus Musah, Кевин Гамейро, Ли Кан Ин (Гонсалу Гуэдеш, 58') Предупреждения: Флорьян Лежён (37'), Уго Гильямон (53')

    После этого матча «Валенсия» с 12 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Примеры, «Алавес» с 10 очками — на 14-й строчке. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «Химки» набрать очки в Уфе?
  • «Уфа» — «Химки». Прогноз и ставки
  • 2.90
    •
  • Результативный понедельник в Англии, Испании и Германии
  • Экспресс дня 23 ноября. Прогноз и ставки
  • 1.41
    •
  • Будет ли закончена бескомпромиссная серия?
  • «Атлетик» — «Бетис». Прогноз и ставки
  • 3.48
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.41
  • Экспресс дня 23 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Уфа — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.48
  • Прогноз на матч Атлетик — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бернли — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Авангард — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч ЦСКА — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Куньлунь — Динамо Рига
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 50 000
  • рублей
    новым игрокам
    • забрать
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры