«Алавес» — «Валенсия»: счет матча 2:2, обзор голов

В матче 10-го тура чемпионата Испаниисыграл вничью ссо счетом 2:2 (2:0).

«Летучие мыши» к 16-й минуте пропустила дважды: ворота левантийцев поразили Чимо Наварро и Лукас Перес, реализовавший пенальти.

На 72-й минуте форвард Ману Вальехо отыграл один мяч, голевую передачу отдал Кевин Гамейро. Уго Гильямон сравнял счет на 77-й минуте, ассист на счету Карлоса Солера.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел в стартовом составе, но был заменен на 58-й минуте.

Футбол. Испания. Примера Алавес — Валенсия 2:2 Голы: 1:0 Чимо Наварро (2'), 2:0 Лукас Перес (пенальти) (16'), 2:1 Ману Вальехо (72'), 2:2 Уго Гильямон (77') Алавес: Фернандо Пачеко, Рубен Дуарте, Виктор Лагуардия, Флорьян Лежён, Чимо Наварро, Rodrigo Andres Battaglia, Томас Пина, Луис Риоха, Жоау Филипе (Мануэль Гарсия, 56'), Лукас Перес (Борха Сайнс, 72'), Хоселу (Йон Гвидетти, 71') Валенсия: Хауме, Габриэл Паулиста, Хосе Гайя (Антонио Латорре, 90'), Уго Гильямон, Даниэль Васс, Карлос Солер, Денис Черышев (Ману Вальехо, 58'), Урош Рачич, Yunus Musah, Кевин Гамейро, Ли Кан Ин (Гонсалу Гуэдеш, 58') Предупреждения: Флорьян Лежён (37'), Уго Гильямон (53')

После этого матча «Валенсия» с 12 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Примеры, «Алавес» с 10 очками — на 14-й строчке. 0