«Лидс» — «Арсенал»: счет матча 0:0

Матч 9-го тура АПЛ междуи лондонскимзавершился безголевой ничьей — 0:0.

С 52-й минуты гости играли в меньшинстве — прямую красную карточку перед собой увидел нападающий «канониров» Николя Пепе, боднувший полузащитника хозяев Эзджана Алиоски.

«Арсенал» с 13 очками располагается на 11-й позиции в турнирной таблице АПЛ. «Лидс» с 11 очками идет 14-м.

Футбол. Англия. Премьер-лига Лидс — Арсенал Лондон 0:0 Лидс: Иллан Меслье, Luke Ayling (Родриго, 71'), Робин Кох, Лиам Купер, Эгзиян Алиоски, Стюарт Даллас, Рафаэл Диас, Джек Харрисон (Ian Poveda, 80'), Калвин Филлипс, Матеуш Клих, Патрик Бэмфорд Арсенал Лондон: Бернд Лено, Эктор Бельерин, Киран Тирни, Габриэл, Rob Holding, Даниель Себальос, Виллиан (Рейсс Нелсон, 46'), Николя Пепе, Джозеф Уиллок (Букайо Сака, 57'), Гранит Джака, Пьер-Эмерик Обамеянг Предупреждения: Стюарт Даллас (15'), Лиам Купер (86'), Калвин Филлипс (90') Удаление: Николя Пепе (52')

В следующем туре команда Микеля Артеты сыграет с «Вулверхэмптоном» 29 ноября дома. Коллектив Марсело Бьелсы днем ранее встретится в гостях с «Эвертоном». 0