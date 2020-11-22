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    Все новости спорта

    «Лидс» и «Арсенал» победителя не выявили

    «Лидс» — «Арсенал»: счет матча 0:0

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    Матч 9-го тура АПЛ между «Лидсом» и лондонским «Арсеналом» завершился безголевой ничьей — 0:0.

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    С 52-й минуты гости играли в меньшинстве — прямую красную карточку перед собой увидел нападающий «канониров» Николя Пепе, боднувший полузащитника хозяев Эзджана Алиоски.

    «Арсенал» с 13 очками располагается на 11-й позиции в турнирной таблице АПЛ. «Лидс» с 11 очками идет 14-м.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Лидс — Арсенал Лондон 0:0
    Лидс: Иллан Меслье, Luke Ayling (Родриго, 71'), Робин Кох, Лиам Купер, Эгзиян Алиоски, Стюарт Даллас, Рафаэл Диас, Джек Харрисон (Ian Poveda, 80'), Калвин Филлипс, Матеуш Клих, Патрик Бэмфорд Арсенал Лондон: Бернд Лено, Эктор Бельерин, Киран Тирни, Габриэл, Rob Holding, Даниель Себальос, Виллиан (Рейсс Нелсон, 46'), Николя Пепе, Джозеф Уиллок (Букайо Сака, 57'), Гранит Джака, Пьер-Эмерик Обамеянг Предупреждения: Стюарт Даллас (15'), Лиам Купер (86'), Калвин Филлипс (90') Удаление: Николя Пепе (52')

    В следующем туре команда Микеля Артеты сыграет с «Вулверхэмптоном» 29 ноября дома. Коллектив Марсело Бьелсы днем ранее встретится в гостях с «Эвертоном». 0

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