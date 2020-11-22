«Гранада» — «Вальядолид»: счет матча 1:3, обзор голов

«Вальядолид»
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В составе победителей отличились Оскар Плано, Маркос Де Соуса и Жота. Единственный гол проигравших забил Домингуш Дуарте.
Футбол. Испания. Примера
Гранада — Вальядолид 1:3
Голы: 0:1 Оскар Плано (45'), 0:2 Marcos de Sousa (53'), 1:2 Домингуш Дуарте (63'), 1:3 Жоау Филипе (90') Гранада: Руи Силва, Димитри Фулкье, Херман Санчес, Карлос Нева, Домингуш Дуарте, Максим Гоналон (Луис Суарес, 55'), Luis Milla, Дарвин Мачис, Федерико Вико (Янхель Эррера, 55'), Анхель Монторо (Alberto Soro, 80'), Хорхе Молина (Роберто Сольдадо, 54') Вальядолид: Хорди Масип, Бруно Гонсалес, Пабло Эрвияс (Санчес Хавьер, 77'), Начо Мартинес, Хоакин Фернандес, Оскар Плано (Жоау Филипе, 77'), Фабиан Орельяна (Сайди Джанко, 68'), Рубен Алькарас, Феде Сан Эметерио (Тони Вилья, 77'), Серхио Гвардиола, Marcos de Sousa Предупреждения: Максим Гоналон (37'), Карлос Нева (39'), Феде Сан Эметерио (45'), Сайди Джанко (70'), Анхель Монторо (71'), Жоау Филипе (88'), Луис Суарес (90')
«Вальядолид» набрал 9 очков и ушел с последнего места турнирной таблицы Примеры. «Гранада» осталась 5-й с 14 очками.
В следующем туре «Вальядолид» примет «Леванте» (27 ноября), а «Гранада» в гостях сыграет с «Сельтой» (29 ноября). 0