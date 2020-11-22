ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Сочи» — ЦСКАНеуверенное лидерство. ЦСКА не смог одолеть «Сочи», но выиграл первый круг РПЛ
  • 21:23
    • «Лидс» и «Арсенал» победителя не выявили
  • 20:53
    • Благодаря дублю Байрамяна «Ростов» переиграл «Рубин»
  • 19:47
    • Зарипов — лучший бомбардир в истории «Ак Барса»
  • 19:13
    • «Сассуоло» возглавил таблицу Серии А, «Интер» одолел «Торино»
  • 19:04
    • «Рома» разгромила «Парму», Мхитарян оформил дубль
    Все новости спорта

    «Вальядолид» обыграл «Гранаду» и ушел с последнего места в чемпионате Испании

    «Гранада» — «Вальядолид»: счет матча 1:3, обзор голов

    Футбол Примера (Ла Лига) Футбол Испании Вальядолид Гранада Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В матче 10-го тура чемпионата Испании «Вальядолид» одержал выездную победу над «Гранадой» — 3:1.

    «Вальядолид»
    «Вальядолид»

    В составе победителей отличились Оскар Плано, Маркос Де Соуса и Жота. Единственный гол проигравших забил Домингуш Дуарте.

    Футбол. Испания. Примера
    Гранада — Вальядолид 1:3
    Голы: 0:1 Оскар Плано (45'), 0:2 Marcos de Sousa (53'), 1:2 Домингуш Дуарте (63'), 1:3 Жоау Филипе (90') Гранада: Руи Силва, Димитри Фулкье, Херман Санчес, Карлос Нева, Домингуш Дуарте, Максим Гоналон (Луис Суарес, 55'), Luis Milla, Дарвин Мачис, Федерико Вико (Янхель Эррера, 55'), Анхель Монторо (Alberto Soro, 80'), Хорхе Молина (Роберто Сольдадо, 54') Вальядолид: Хорди Масип, Бруно Гонсалес, Пабло Эрвияс (Санчес Хавьер, 77'), Начо Мартинес, Хоакин Фернандес, Оскар Плано (Жоау Филипе, 77'), Фабиан Орельяна (Сайди Джанко, 68'), Рубен Алькарас, Феде Сан Эметерио (Тони Вилья, 77'), Серхио Гвардиола, Marcos de Sousa Предупреждения: Максим Гоналон (37'), Карлос Нева (39'), Феде Сан Эметерио (45'), Сайди Джанко (70'), Анхель Монторо (71'), Жоау Филипе (88'), Луис Суарес (90')

    «Вальядолид» набрал 9 очков и ушел с последнего места турнирной таблицы Примеры. «Гранада» осталась 5-й с 14 очками.

    В следующем туре «Вальядолид» примет «Леванте» (27 ноября), а «Гранада» в гостях сыграет с «Сельтой» (29 ноября). 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Лишится ли «Лестер» лидерства после визита на «Энфилд»?
  • «Ливерпуль» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • Медведев и Тим устроят триллер в финале Итогового турнира?
  • Медведев — Тим. Прогноз и ставки
  • 2.27
    •
  • Останется ли «Милан» на первом месте?
  • «Наполи» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.28
  • Экспресс дня 22 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  1.73
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.60
  • Прогноз на матч Наполи — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.90
  • Прогноз на матч Уфа — Химки
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Алавес — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бернли — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Авангард — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч ЦСКА — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Куньлунь — Динамо Рига
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 50 000
  • рублей
    новым игрокам
    • забрать
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры