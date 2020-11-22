«Фулхэм» — «Эвертон»: счет матча 2:3, обзор голов

«Ириски» открыли счет уже на 1-й минуте, когда Ришарлисон выполнил перехват и прострелил во вратарскую, где Доминик Калверт-Льюин протолкнул мяч в ворота.
«Дачники» восстановили паритет на 15-й минуте. Томас Кейрни сделал проникающую передачу в штрафную, Бобби Рид оторвался от защитника и направил мяч в ворота.
На 29-й минуте дубль оформил Калверт-Льюин, который в этот раз замкнул прострел Люки Диня.
Еще через шесть минут успех «Эвертона» развил Абдулайе Дукуре, точно пробивший головой после навеса Диня.
На 68-й минуте «Фулхэм» мог сократить отставание, но Иван Кавалейру неточно пробил с пенальти.
И все же на 70-й минуте хозяева добились своего. Адемола Лукман на дриблинге вошел в чужую штрафную, далее от лицевой сделал передачу на ближний угол вратарской, откуда Рубен Лофтус-Чик точно пробил в касание.
Для «ирисок» это первая победа после трех подряд поражений в лиге.
В турнирной таблице АПЛ «Эвертон» занимает шестое место (16 очков), а «Фулхэм» — 17-е (4 очка). 0