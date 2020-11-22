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    Все новости спорта

    «Эвертон» прервал серию из трех поражений подряд в АПЛ

    «Фулхэм» — «Эвертон»: счет матча 2:3, обзор голов

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    «Эвертон» в выездном матче девятого тура английской Премьер-лиги обыграл «Фулхэм» — 3:2.

    Футболисты «Эвертона»
    Футболисты «Эвертона»

    «Ириски» открыли счет уже на 1-й минуте, когда Ришарлисон выполнил перехват и прострелил во вратарскую, где Доминик Калверт-Льюин протолкнул мяч в ворота.

    «Дачники» восстановили паритет на 15-й минуте. Томас Кейрни сделал проникающую передачу в штрафную, Бобби Рид оторвался от защитника и направил мяч в ворота.

    На 29-й минуте дубль оформил Калверт-Льюин, который в этот раз замкнул прострел Люки Диня.

    Еще через шесть минут успех «Эвертона» развил Абдулайе Дукуре, точно пробивший головой после навеса Диня.

    На 68-й минуте «Фулхэм» мог сократить отставание, но Иван Кавалейру неточно пробил с пенальти.

    И все же на 70-й минуте хозяева добились своего. Адемола Лукман на дриблинге вошел в чужую штрафную, далее от лицевой сделал передачу на ближний угол вратарской, откуда Рубен Лофтус-Чик точно пробил в касание.

    Для «ирисок» это первая победа после трех подряд поражений в лиге.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Фулхэм — Эвертон 2:3
    Голы: 0:1 Доминик Калверт-Льюин (1'), 1:1 Бобби Рид (15'), 1:2 Доминик Калверт-Льюин (29'), 1:3 Abdoulaye Doucoure (35'), 2:3 Рубен Лофтус-Чик (70') Фулхэм: Альфонс Ареола, Йоаким Андерсен, Tosin Adarabioyo, Энтони Робинсон, Ола Эйна, Томас Кейрни (Александр Митрович, 58'), Иван Кавалейру, Марио Лемина (Andre-Frank Zambo Anguissa, 69'), Адемола Лукман, Harrison Reed, Бобби Рид (Рубен Лофтус-Чик, 58') Эвертон: Джордан Пикфорд, Майкл Кин, Лука Динь, Йерри Мина, Бен Годфри, Аллан, Abdoulaye Doucoure, Алекс Айуоби, Ришарлисон (Гилфи Сигурдссон, 76'), Доминик Калверт-Льюин, Хамес Родригес (Том Дэвис, 74') Предупреждения: Бобби Рид (29'), Энтони Робинсон (56')

    В турнирной таблице АПЛ «Эвертон» занимает шестое место (16 очков), а «Фулхэм» — 17-е (4 очка). 0

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