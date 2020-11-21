Примера. «Атлетико» играет с «Барселоной», «Вильярреал» принимает «Реал»

С 20 по 23 ноября состоятся матчи 10 тура испанской Примеры

«Осасуна» — «Уэска» 1:1

В матче 10 тура испанской Примеры «Осасуна» и «Уэска» сильнейшего не выявили (1:1).

По голу в составе команд забили Давид Гарсия (хозяева) и Сандро Рамирес (гости).

Футбол. Испания. Примера Осасуна — Уэска 1:1 Голы: 0:1 Сандро Рамирес (5'), 1:1 Давид Гарсия (68') Осасуна: Серхио Эррера, Juan Cruz (Хон Монкайола, 46'), Гарсия Унай Лугеа, Давид Гарсия, Факундо Ронкалья (Начо Видаль, 78'), Ойер Оласабаль, Хонатан Родригес (Enrique Barja, 84'), Роберто Торрес (Энрик Гальего, 46'), Иньиго Перес, Рубен Гарсия, Анте Будимир (Адриан Лопес, 78') Уэска: Андрес Фернандес, Pablo Insua, Хавьер Галан, Димитриос Сиовас, Педро Лопес, Pedro Mosquera, Давид Феррейро (Sergio Gomez, 86'), Mikel Rico (Juan Carlos, 86'), Борха Гарсия, Сандро Рамирес (Синдзи Окадзаки, 75'), Рафаэль Мир Висенте (Kelechi Nwakali, 56') Предупреждения: Pablo Insua (21'), Анте Будимир (41'), Педро Лопес (74'), Иньиго Перес (75'), Kelechi Nwakali (90')

«Осасуна» набрала 11 очков и занимает 11 место в турнирной таблице. «Уэска» на 17 строчке. У нее всего 7 пунктов.

«Леванте» — «Эльче»

21 ноября 16:00 мск

«Вильярреал» — «Реал»

21 ноября 18:15 мск

«Севилья» — «Сельта»

21 ноября 20:30 мск

«Атлетико» — «Барселона»

21 ноября 23:00 мск

«Эйбар» — «Хетафе»

22 ноября 16:00 мск

«Кадис» — «Реал Сосьедад»

22 ноября 18:15 мск

«Гранада» — «Вальядолид»

22 ноября 20:30 мск

«Алавес» — «Валенсия»

22 ноября 23:00 мск

«Атлетик» — «Бетис»

23 ноября 23:00 мск