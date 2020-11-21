«Бавария» — Вердер«: счет матча 1:1, обзор голов

сыграла вничью св домашнем матче восьмого тура немецкой Бундеслиги.

Встреча, которая прошла на «Альянц Арене», завершилась со счетом 1:1.

Гости вышли вперед в концовке первого тайма, когда Максимилиан Эггештайн в касание замкнул прострел Джошуа Сарджента.

Мюнхенцы отыгрались на 62-й минуте. Леон Горецка выполнил навес на дальний край вратарской, откуда Кингсли Коман точно пробил головой.

Футбол. Германия. Бундеслига Бавария — Вердер 1:1 Голы: 0:1 Максимилиан Эггештайн (45'), 1:1 Кингсли Коман (62') Бавария: Мануэль Нойер, Бенжамен Павар, Жером Боатенг, Лукас Эрнандес (Леон Горецка, 19'), Давид Алаба, Хави Мартинес, Дуглас Коста (Лерой Зане, 63'), Томас Мюллер, Кингсли Коман (Серж Гнабри, 63'), Jamal Musiala (Эрик Максим Шупо-Мотинг, 63'), Роберт Левандовски Вердер: Иржи Павленка, Омер Топрак, Марко Фридль, Кристиан Гросс, Людвиг Аугустинсон, Kevin Moehwald (Jean-Manuel Mbom, 72'), Милот Рашица (Тахит Чон, 90'), Леонардо Биттенкорт (Феликс Агу, 66'), Теодор Гебре Селасси, Максимилиан Эггештайн, Джошуа Сарджент Предупреждения: Бенжамен Павар (15'), Леонардо Биттенкорт (32'), Людвиг Аугустинсон (43'), Иржи Павленка (90')

В турнирной таблице Бундеслиги «Бавария» занимает первое место (19 очков), а «Вердер» — восьмое (11 очков).

«Байер» на выезде сломил сопротивление «Арминии» — 2:1.

Счет на 27-й минуте открыл Леон Бэйли. На 47-й минуте хозяева отыгрались благодаря автоголу Лукаша Градецки.

И все же «фармацевты» вырвали победу на 88-й минуте усилиями Александра Драговича.

Футбол. Германия. Бундеслига Арминия — Байер 1:2 Голы: 0:1 Леон Бэйли (27'), 1:1 Лукаш Градецки (автогол) (47'), 1:2 Александар Драгович (88') Арминия: Stefan Ortega, Amos Pieper, Майк ван дер Хорн, Anderson Lucoqui, Cedric Brunner, Рицу Доан, Reinhold Yabo (Cebio Soukou, 80'), Manuel Prietl, Nils Seufert (Fabian Kunze, 80'), Marcel Hartel (Andreas Voglsammer, 89'), Fabian Klos (Sven Schipplock, 63') Байер: Лукаш Градецки, Жонатан Та, Свен Бендер (Александар Драгович, 50'), Ларс Бендер (Митчелл-Элия Вайзер, 46'), Дэйли Синкгравен, Надим Амири (Керем Демирбай, 80'), Юлиан Баумгартлингер, Флориан Вирц, Леон Бэйли, Лукас Аларио (Патрик Шик, 68'), Мусса Диаби (Карим Беллараби, 80') Предупреждение: Александар Драгович (65')

«Байер» занимает второе место в турнирной таблице (18 очков), а «Армения» — 15-е (4 очка).

Другие результаты:

«Боруссия» М — «Аугсбург» 1:1

«Хоффенхайм» — «Штутгарт» 3:3

«Шальке» — «Вольфсбург» 0:2 0