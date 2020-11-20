Куман о матчах сборных: Нужно думать о топ-клубах

Рональд Куман
globallookpress.com
«Мы знаем, что для топ-клубов это трудный график. Плохо, что сборные провели по три матча, и один из них был товарищеским. Я тренировал сборную более двух лет, но я никогда не подвергал игроков риску.
Я не понимаю, почему, например, все выездные матчи начинались в 23:00. Игры в Украине и России начинались в 21:00, а все остальные играли в 23:00. Это не помогает.
Все прибыли обратно очень поздно, игрокам пришлось много летать. Я резко против таких вещей. Нужно думать о топ-клубах. В этом отношении дела у нас идут плохо», — приводит слова голландца Marca.
Напомним, что «Барселона» 21 ноября сыграет с «Атлетико». Начало матча в 23:00 по мск. 0