Куман о матчах сборных: Нужно думать о топ-клубах

Главный тренер «Барселоны»считает, что плотный график игр сборных негативно влияет на состояние топ-клубов. По его мнению, игроки очень сильно устают и это плохо сказывается на результатах в чемпионатах.

«Мы знаем, что для топ-клубов это трудный график. Плохо, что сборные провели по три матча, и один из них был товарищеским. Я тренировал сборную более двух лет, но я никогда не подвергал игроков риску.

Я не понимаю, почему, например, все выездные матчи начинались в 23:00. Игры в Украине и России начинались в 21:00, а все остальные играли в 23:00. Это не помогает.

Все прибыли обратно очень поздно, игрокам пришлось много летать. Я резко против таких вещей. Нужно думать о топ-клубах. В этом отношении дела у нас идут плохо», — приводит слова голландца Marca.

Напомним, что «Барселона» 21 ноября сыграет с «Атлетико». Начало матча в 23:00 по мск. 0