Холанн получит награду Golden Boy-2020

Нападающий дортмундскойстал обладателем награды лучшему молодому игроку в Европе-2020-Golden Boy.

Об этом сообщил в своем Twitter журналист Фабрицио Романо.

Данная награда вручается лучшему молодому футболисту Европы в возрасте до 21 года и выступающему в высшем дивизионе одного из европейских чемпионатов. В текущем сезоне на счету 20-летнего норвежца 11 мячей и три голевые передачи в 11 матчах за «Боруссию».

Последними обладателями данной награды становились форвард мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш (2019), защитник туринского «Ювентуса» Маттейс де Лигт (2018) и нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе (2017). 0