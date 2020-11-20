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    Анчелотти: Возможность проводить пять замен — это хорошо

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    Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти дал интервью перед матчем 9 тура АПЛ с «Фулхэмом».

    Карло Анчелотти
    Карло Анчелотти

    «Если говорить о благополучии игроков, то что с тремя, что с пятью заменами немногое изменится. Но в любом случае, возможность проводить пять замен — это хорошо, на мой взгляд. Сейчас никто не заботится о благополучии игроков. Календарь очень плотный, а сборные в этот напряжённый период, помимо матчей Лиги наций организовывают товарищеские встречи», — приводит слова итальянца BBC.

    Напомним, что ранее большинство клубов АПЛ проголосовали против введения пяти замен на текущий сезон. 0

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