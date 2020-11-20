Анчелотти: Возможность проводить пять замен — это хорошо

Главный тренер «Эвертона»дал интервью перед матчем 9 тура АПЛ с «Фулхэмом».

«Если говорить о благополучии игроков, то что с тремя, что с пятью заменами немногое изменится. Но в любом случае, возможность проводить пять замен — это хорошо, на мой взгляд. Сейчас никто не заботится о благополучии игроков. Календарь очень плотный, а сборные в этот напряжённый период, помимо матчей Лиги наций организовывают товарищеские встречи», — приводит слова итальянца BBC.

Напомним, что ранее большинство клубов АПЛ проголосовали против введения пяти замен на текущий сезон. 0