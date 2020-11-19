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    Радимов: Перед ЧМ тоже было плохо, а потом все от восторга прыгали

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    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов считает, что сейчас нет повода для увольнения Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.

    Владислав Радимов
    Владислав Радимов

    Сборная России проиграла Сербии со счетом 0:5 в заключительном матче группового этапа Лиги наций.

    «Сразу кидать позором не хочется. Сербы были сильнее по всем статьям. Надо искать позитив. Год ужасный заканчивается, последний матч сборной, надо его забыть.

    Этот матч даст много пищи для размышлений. Надо будет задуматься игрокам, которых в РПЛ считают топовыми. У нас не было многих ключевых футболистов. Те, кого вызвали, показали, что пока не готовы. Дивеев тот же в РПЛ хорошо смотрится, но к сборной пока не готов. Миранчук должен понимать, что не будет играть в старте "Аталанты", пока не будет вступать в отбор.

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    • Черчесов довел нас до 1/4 финала чемпионата мира, он работает с теми, кто есть. Он взрослый человек — все эти разговоры об отставке людей вне футбола для меня непонятны. Есть профессионалы: Дюков, Черчесов — они разберутся.

    Надо перевернуть страницу, 2020 год забыть и думать о здоровье. Перед чемпионатом мира тоже было все плохо, а потом все от восторга прыгали, хоть и сегодня был провальный результат», — приводит слова Радимова «Чемпионат». 0

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