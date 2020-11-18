Венесуэла — Чили. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (18.11.2020)

В 00:00 в юноамериканской группе отбора к ЧМ-2022 по футболу начнётся матч

Составы команд:

«Венесуэла»: Wilker Farinez, Уилкер Анхель Ромеро, Йордан Осорио, Alexander Gonzalez, Хуниор Морено, Янхель Эррера, Луис Дель Пино, Кристиан Кассерес, Хефферсон Саварино, Дарвин Мачис, Хосе Рондон.

«Чили»: Клаудио Браво, Гильермо Марипан, Маурисио Исла, Пауло Диас, Артуро Видаль, Cesar Pinares, Эрик Пульгар, Жан Босежур, Алексис Санчес, Jean Meneses, Felipe Mora.

Предыдущий матч соперников: «Чили» — «Венесуэла» 3:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:1.

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Чили» со счетом 0:1. И прямо сейчас сделайте ставку на этот матч и получите бонус до 20 000 рублей .

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