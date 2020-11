Сборная Норвегии получила техническое поражение за пропуск матча с Румынией

Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) присудил сборной Норвегии техническое поражение со счетом 0:3 за пропуск матча Лиги наций против команды Румынии.

Матч Румыния — Норвегия должен был пройти 15 ноября, но за день до встречи власти Норвегии запретили сборной вылет в Румынию из-за того, что игрок команды Омар Элабделлауи сдал положительный тест на коронавирус.

После пяти туров Норвегия занимает второе место в группе 1 лиги В. Румыны располагаются на третьей строчке, а лидирует команда Австрии. Последнее место в группе занимает сборная Северной Ирландии.

Disiplinærutvalget i UEFA har i dag behandlet den avlyste kampen mellom Romania og Norge. UEFA har bestemt at Norge taper kampen 3-0. NFF har fem dager på å be om begrunnelse for avslaget. Etter dette vil NFF ta stilling til om vi skal anke.