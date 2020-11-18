ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джейми ВардиВот почему «Лестер» способен повторить чемпионский сезон-2016
  • 00:40
    • Хорватия проиграла Португалии, но осталась в лиге А
  • 00:40
    • Франция отправила сборную Швеции в лигу В
  • 00:36
    • Испания разгромила Германию и прошла в плей-офф Лиги наций
  • 20:38
    • Клубный чемпионат мира перенесен на февраль 2021 года
  • 01:37
    • Рублев уступил Циципасу и лишился шансов на выход в полуфинал Итогового турнира ATP
    Все новости спорта

    Луис Энрике: К сожалению, такие футбольные вечера бывают редко. Когда все получается

    Футбол Сборная Испании Футбол Испании Сборная Германии Футбол Германии Лига наций Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций
    Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал разгромную победу над Германией (6:0) в заключительном матче группового этапа Лиги наций.

    Луис Энрике
    Луис Энрике

    Испания благодаря этому успеху заняла первое место в группе и вышла в финальную часть Лиги наций.

    «Это один из таких футбольных вечеров, которые, к сожалению, бывают редко. Когда все получается.

    Игроки включились с первой минуты и все делали правильно. Вот чего можно достичь, когда у команды есть класс и настрой

    На мой взгляд, Германия играла оптимальным составом, только травмированного Киммиха не было. Думаю, не ошибусь, если скажу, что у них было десять или около того игроков, которые были и в предыдущем матче. Тогда как у нас стартовый состав заметно изменился.

    С самого начала мы блестяще прессинговали. Вынуждали их играть длинными передачами. Потом отбирали мяч, точно пасовали и принимали верные решения.

    Нет, никакой революции в составе нет. У нас в составе 30 игроков, и сегодня я выпустил тех, кто в данный момент лучше всего готов, по моему мнению, защищать цвета сборной Испании», — приводит слова Луиса Энрике официальный сайт УЕФА. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Удержит ли Россия лидерство после выезда в Белград?
  • Сербия — Россия. Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Венгрия не проиграет на своем поле?
  • Венгрия — Турция. Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • Италия обеспечит себе выход в плей-офф?
  • Босния и Герцеговина — Италия. Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.34
  • Экспресс дня 18 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Сербия — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.81
  • Прогноз на матч Венгрия — Турция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.06
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Джокович — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Бельгия — Дания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.60
  • Прогноз на матч Ирландия — Болгария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Польша — Нидерланды
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры