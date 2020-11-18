Луис Энрике: К сожалению, такие футбольные вечера бывают редко. Когда все получается

Главный тренер сборной Испаниипрокомментировал разгромную победу над Германией (6:0) в заключительном матче группового этапа Лиги наций.

Испания благодаря этому успеху заняла первое место в группе и вышла в финальную часть Лиги наций.

«Это один из таких футбольных вечеров, которые, к сожалению, бывают редко. Когда все получается.

Игроки включились с первой минуты и все делали правильно. Вот чего можно достичь, когда у команды есть класс и настрой

На мой взгляд, Германия играла оптимальным составом, только травмированного Киммиха не было. Думаю, не ошибусь, если скажу, что у них было десять или около того игроков, которые были и в предыдущем матче. Тогда как у нас стартовый состав заметно изменился.

С самого начала мы блестяще прессинговали. Вынуждали их играть длинными передачами. Потом отбирали мяч, точно пасовали и принимали верные решения.

Нет, никакой революции в составе нет. У нас в составе 30 игроков, и сегодня я выпустил тех, кто в данный момент лучше всего готов, по моему мнению, защищать цвета сборной Испании», — приводит слова Луиса Энрике официальный сайт УЕФА. 0