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    Сенников: После удаления сборной России не удалось перестроиться

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    Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников поделился мнением о причинах поражения от команды Турции (2:3) и неиспользовании системы VAR в матчах Лиги наций.

    Дмитрий Сенников
    Дмитрий Сенников

    «Конечно, поражение от сборной Турции очень расстроило. Естественно, на результат повлияли удаление в составе нашей сборной и спорный пенальти в ее ворота.

    Вроде мы очень хорошо начали и забили гол, но во второй половине первого тайма команда потерялась: после удаления ребятам не удалось перестроиться на оборонительные моменты, и они пропустили два мяча.

    Конечно, пришлось сложновато, но были и позитивные моменты: команда не сдавалась, даже вдесятером атаковала и забила гол.

    С учетом того, что большую часть матча играли в меньшинстве, 2:3 — достойный результат.

    Конечно, он не принес нам очков, и тем не менее мы можем сделать выводы относительно того, как действовать в следующей игре и каких ошибок не допускать.

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    • Кузяев сыграл в мяч в эпизоде с пенальти? Ну, футболист сборной Турции в тот момент сыграл, как нападающий: заставил судью ошибиться.

    Все знают, что нет VAR, и решение арбитру нужно принимать мгновенно. Он принял его в пользу хозяев. Как чаще всего это бывает… Не в нашу пользу.

    Да, наверное, после таких эпизодов VAR нужен. Но просто статус турнира пока так высоко не подняли. Ведь и Лига Европы пока тоже без VAR проходит.

    Лига наций — не чемпионат мира, не чемпионат Европы. Матчей в турнире сейчас очень много проходит и организовать на всех играх VAR очень тяжело.

    Просто столько квалифицированных судей не хватит, если каждый раз отправлять… Технически это довольно сложно.

    Так что здесь всё зависит от того, как судья увидит — ничего не поделаешь. Это может и в нашу пользу сыграть, и не в нашу», — приводит слова Сенникова «Матч ТВ». 0

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