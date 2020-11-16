Бруну Фернандеш назвал Скоулза одним из лучших полузащитников в мире

Полузащитниквосхищается игрой бывшего хавбека клуба

«Я думаю, что Скоулз был одним из лучших полузащитников в мире. Что касается Англии, многие люди говорят о Фрэнке Лэмпарде, потому что он забил много голов, конечно, он один из лучших в Англии, у вас есть Стивен Джеррард, но я думаю, что Скоулз имеет большее значение, чем кто-либо другой.

И прежде чем все начнут говорить об этом, я не видел всех полузащитников в Англии, хорошо?! Но я думаю, что в прошлом поколении эти трое были тремя лучшими, а для меня Скоулз был лучшим», — цитирует Фернандеша Sky Sports. 0