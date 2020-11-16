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    Бруну Фернандеш назвал Скоулза одним из лучших полузащитников в мире

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    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш восхищается игрой бывшего хавбека клуба Пола Скоулза.

    Пол Скоулз
    Пол Скоулз

    «Я думаю, что Скоулз был одним из лучших полузащитников в мире. Что касается Англии, многие люди говорят о Фрэнке Лэмпарде, потому что он забил много голов, конечно, он один из лучших в Англии, у вас есть Стивен Джеррард, но я думаю, что Скоулз имеет большее значение, чем кто-либо другой.

    И прежде чем все начнут говорить об этом, я не видел всех полузащитников в Англии, хорошо?! Но я думаю, что в прошлом поколении эти трое были тремя лучшими, а для меня Скоулз был лучшим», — цитирует Фернандеша Sky Sports. 0

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