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    Ярошик: Молодежи ЦСКА есть куда расти, им надо много работать

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    Экс-хавбек ЦСКА Иржи Ярошик поделился мнением о выступлении армейцев в РПЛ и Лиге Европы.

    Иржи Ярошик
    Иржи Ярошик

    «Сложно сказать, стали ли опытнее молодые футболисты ЦСКА за сезон, им еще надо много работать. Пока у команды первое место в РПЛ, но в Лиге Европы серьезные проблемы.

    Может быть, состав армейцев улучшился за последний год, но молодежи еще есть куда расти. Сейчас можно говорить, что все хорошо, но сезон в самом разгаре.

    График у ЦСКА просто безумно насыщенный. Команда несколько недель подряд играла в Лиге Европы, очень тяжело еще оставлять силы на внутренний чемпионат. Важно, чтобы игроки были здоровыми, вот, кстати, восстановился [Георгий] Щенников.

    Пока ЦСКА в лидерах РПЛ, но их соперники будут иметь дополнительный стимул, чтобы убрать их с первой строчки», — сказал Ярошик «Р-Спорту». 0

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