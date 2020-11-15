Ярошик: Молодежи ЦСКА есть куда расти, им надо много работать

Экс-хавбек ЦСКАподелился мнением о выступлении армейцев в РПЛ и Лиге Европы.

«Сложно сказать, стали ли опытнее молодые футболисты ЦСКА за сезон, им еще надо много работать. Пока у команды первое место в РПЛ, но в Лиге Европы серьезные проблемы.

Может быть, состав армейцев улучшился за последний год, но молодежи еще есть куда расти. Сейчас можно говорить, что все хорошо, но сезон в самом разгаре.

График у ЦСКА просто безумно насыщенный. Команда несколько недель подряд играла в Лиге Европы, очень тяжело еще оставлять силы на внутренний чемпионат. Важно, чтобы игроки были здоровыми, вот, кстати, восстановился [Георгий] Щенников.

Пока ЦСКА в лидерах РПЛ, но их соперники будут иметь дополнительный стимул, чтобы убрать их с первой строчки», — сказал Ярошик «Р-Спорту». 0