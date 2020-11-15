Матч Румынии и Норвегии в ЛН не состоится

Сборнаяне сможет отправиться на матч Лиги наций против команды, сообщает сайт Федерации футбола Норвегии.

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Минздрав Норвегии решил посадить свою национальную команду на карантин, несмотря на то что все 39 футболистов, в том числе прибывшие из-за границы, прошли тестирование на коронавирус, по итогам которого ни у одного члена команды COVID-19 не выявлен.

Вероятно, сборной Норвегии будет засчитано техническое поражение со счетом 0:3. При этом непонятно, что будет со следующим матчем команды против Австрии, который запланирован на среду.

На текущий момент сборная Норвегии занимает второе место в своей группе Лиги наций. 0