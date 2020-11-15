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    Аршавин: Россия была лучше Турции, но отрезок после красной карточки выбил ее из колеи

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    Экс-нападающий сборной России Андрей Аршавин прокомментировал поражение национальной команды от Турции (2:3) в матче Лиги наций.

    Андрей Аршавин
    Андрей Аршавин

    На 24-й минуте арбитр показал красную карточку защитнику россиян Андрею Семенову, после чего Турция забила два гола за 6 минут.

    «России как раз не хватило лишнего игрока. Мы были лучше Турции, но тот отрезок после красной карточки выбил команду из колеи. Пенальти — очевидная ошибка арбитра. ВАР бы нам помог.

    Мы создавали моменты, искали пространство. В атаке играли хорошо. Удивило начало. Туркам настроя что ли не хватило? Наши это почувствовали, все единоборства за нами оставались», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч Премьер». 0

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