Аршавин: Сборной России нужна другая скорость, а то даже Молдавия справилась

Бывший футболист сборной Россииподелился ожиданиями от матча национальной команды с Турцией в Лиге наций.

В предыдущей товарищеской игре россияне сыграли вничью с Молдавией (0:0).

«Что нужно изменить сборной России? Состав? Нет, не думаю, были собраны те, кто мог играть, и лучшие в этот момент. Нужно просто быть поинтереснее впереди.

Еще нужна другая скорость, тогда противники будут не успевать перестраиваться. А когда играешь так медленно, то даже Молдавия справилась.

Турция опасна тем, что сама не знает, чего от себя ожидать. У них собрано талантливое поколение, но оно не реализовывает свой потенциал.

У сборной России спад? Просто до этого сборная эффективно играла, все моменты, которые были, реализовывала, а в другие игры не получилось.

Дивеев, на мой взгляд, в сборной заслуженно. Он и раньше мог оказаться здесь, но надо было выйти и доиграть в молодежке. Думаю, он займет основное место в составе и на Евро.

Мне кажется, Дивеев лучше Семенова, но Семенов дольше в команде, он проверенный. Черчесов медленно вводит игроков в состав, но потом их не бросает. Подождем, может быть, в следующей игре увидим Дивеева.

К Черчесову никаких вопросов, идут рабочие моменты. Главное — подготовить команду к Евро. Мы только можем смотреть со стороны, а он знает, чего хочет в конкретной игре и тренировке. Может, людей посмотреть, может, дать возможность сыграться. Лакмусовой бумажкой будет ЧЕ.

Сафонов? Для меня он номер один, он лучше Гилерме. Думаю, Сафонова мы точно не увидим на Евро.

Мне кажется, чем больше мы о нем говорим, тем меньше у него шансов попасть в состав. Так что надо тишину создать», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч Премьер». 0