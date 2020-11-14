Кудряшов: Мы давно не выигрывали. Постараемся исправить это в матче с Турцией

«Похожа ли турецкая Суперлига на РПЛ? Я так не думаю. Они разные, в России акцент больше делается на тактику, а в Турции на индивидуальные качества.
Это, наверное, главное отличие наших чемпионатов. Кого-то одного я не буду выделять персонально из игроков сборной Турции. Выделю всю команду.
На нас не давит то, что мы давно не выигрывали. Постараемся завтра исправить эту ситуацию.
Для меня позиция в центре обороны не новая, я провел концовку предыдущего сезона и начало этого на позиции центрального левого защитника в своей команде. Поэтому навык у меня есть.
Если это будет приносить пользу нашей сборной, то я готов играть на любой позиции», — сказал Кудряшов Sport24.
Сборная России сыграет с Турцией 15 ноября. Начало матча — в 20:00 по московскому времени. 0