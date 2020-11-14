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    Кудряшов: Мы давно не выигрывали. Постараемся исправить это в матче с Турцией

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    Защитник «Антальяспора» и сборной России Федор Кудряшов высказался перед матчем с Турцией в Лиге наций.

    Федор Кудряшов
    Федор Кудряшов

    «Похожа ли турецкая Суперлига на РПЛ? Я так не думаю. Они разные, в России акцент больше делается на тактику, а в Турции на индивидуальные качества.

    Это, наверное, главное отличие наших чемпионатов. Кого-то одного я не буду выделять персонально из игроков сборной Турции. Выделю всю команду.

    На нас не давит то, что мы давно не выигрывали. Постараемся завтра исправить эту ситуацию.

    Для меня позиция в центре обороны не новая, я провел концовку предыдущего сезона и начало этого на позиции центрального левого защитника в своей команде. Поэтому навык у меня есть.

    Если это будет приносить пользу нашей сборной, то я готов играть на любой позиции», — сказал Кудряшов Sport24.

    Сборная России сыграет с Турцией 15 ноября. Начало матча — в 20:00 по московскому времени. 0

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