Сербия — Шотландия: счет матча 1:1 (4:5 — по пенальти), обзор голов

Сборнаяодержала победу над командойв финальном матче пути C квалификации Евро-2020.

Основное время встречи, прошедшей в Белграде, завершилось со счетом 1:1.

Гости вышли вперед на 52-й минуте, когда Каллум Макгрегор отдал пас на Райана Кристи, тот выждал паузу и прицельно пробил из центральной зоны у чужой штрафной в угол ворот.

Хозяева перевели игру в овертайм на последней минуте основного времени. Филип Младенович выполнил навес с углового, а Лука Йович точно пробил головой.

В дополнительное время команды голов не забили, а в серии пенальти Шотландия победила 5:4. Ключевым стал сейв Дэвида Маршалла, отразившего удар Александра Митровича.

На Евро-2020 Шотландия сыграет в группе D с Англией, Хорватией и Чехией. 0