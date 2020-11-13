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    Сборная Шотландии вышла на Евро-2020

    Сербия — Шотландия: счет матча 1:1 (4:5 — по пенальти), обзор голов

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    Сборная Шотландии одержала победу над командой Сербии в финальном матче пути C квалификации Евро-2020.

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    Основное время встречи, прошедшей в Белграде, завершилось со счетом 1:1.

    Гости вышли вперед на 52-й минуте, когда Каллум Макгрегор отдал пас на Райана Кристи, тот выждал паузу и прицельно пробил из центральной зоны у чужой штрафной в угол ворот.

    Хозяева перевели игру в овертайм на последней минуте основного времени. Филип Младенович выполнил навес с углового, а Лука Йович точно пробил головой.

    В дополнительное время команды голов не забили, а в серии пенальти Шотландия победила 5:4. Ключевым стал сейв Дэвида Маршалла, отразившего удар Александра Митровича.

    На Евро-2020 Шотландия сыграет в группе D с Англией, Хорватией и Чехией. 0

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