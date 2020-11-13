Писарев: Сборной России не хватило агрессии в матче с Молдавией

Бывший футболист сборной Россииоценил игру национальной команды в товарищеском матче с Молдавией (0:0).

«Результат — не очень, но в плане возможности посмотреть на большую группу футболистов этот матч как нельзя кстати. Конечно, все равно хотелось бы рейтинговые очки не терять, хоть и не такие большие.

Молдавия показала себя очень крепкой командой, организованной в обороне. Наверное, не хватило агрессии, чтобы победить. Мне показалось, наши игроки понимали, что они фавориты, и думали, что, так или иначе, один гол забьют. Но не сложилось. Когда не забиваешь в таком матче, на следующий выходишь с удвоенной энергией. Будем надеяться, что, не забив Молдавии, мы забьем в двух следующих, более важных матчах.

Что касается молодых игроков, то они уже выступают в наших клубах и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы. Но надеть футболку сборной, когда еще недавно выходил в матчах за молодёжную команду, — это другое. И сегодня они это прочувствовали. Это совершенно другая история. Другая борьба, другие скорости. Сегодня Черчесов, может, во многом вынужденно дал им шанс, но будущее команды всё равно за этими ребятами. Жирков, конечно, молодец — в 37 лет бороздить бровку, но будущее за молодыми футболистами», — приводит слова Писарева «Чемпионат». 0