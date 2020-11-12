Польская бригада арбитров рассудит Турцию и Россию в Лиге наций

Шимон Марциняк назначен главным арбитром этой встречи. Помогать ему будут Павел Сокольницки и Радослав Сейка, резервный арбитр — Павел Гиль (все трое — Польша).
Матч Турция — Россия состоится в Стамбуле в воскресенье, 15 ноября. Начало — в 20:00 по мск.
Турцию и Россию в Лиге наций рассудит польская бригада арбитров.— Сборная России (@TeamRussia) November 12, 2020
Главный судья — Шимон Марчиняк. Ассистенты — Павел Сокольницки и Радослав Сейка. Резервный арбитр — Павел Гиль.
Встреча пройдёт 15 ноября в Стамбуле. Начало — в 20:00.