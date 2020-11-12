«Сельта» назвала имя нового главного тренера

Эдуардо Коудет
globallookpress.com
46-летний специалист сменил на этом посту Оскара Гарсию, который ранее был отправлен в отставку.
В текущем розыгрыше Примеры «Сельта» после девяти матчей с семью очками занимает 17 место в турнирной таблице.
Отметим, что предыдущим местом работы аргентинца был бразильский «Интернасьонал». Будучи игроком, Коудет выступал в «Сельте» в 2002 году.
OFICIAL 🚨 Eduardo Coudet, novo adestrador do RC Celta.— RC Celta (@RCCelta) November 12, 2020
🔗 https://t.co/gZp6KQ75S4#BenvidoCoudet #RCCelta pic.twitter.com/CUJFOKk2Bc