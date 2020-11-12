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    «Сельта» назвала имя нового главного тренера

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    Аргентинец Эдуардо Коудет стал главным тренером «Сельты», сообщается на официальном сайте клуба из Виго.

    Эдуардо Коудет
    Эдуардо Коудет

    46-летний специалист сменил на этом посту Оскара Гарсию, который ранее был отправлен в отставку.

    В текущем розыгрыше Примеры «Сельта» после девяти матчей с семью очками занимает 17 место в турнирной таблице.

    Отметим, что предыдущим местом работы аргентинца был бразильский «Интернасьонал». Будучи игроком, Коудет выступал в «Сельте» в 2002 году.

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