Ягудин о видео Дзюбы: Тема выеденного яйца не стоит

Олимпийский чемпион по фигурному катаниюпризнался, что не понимает, почему вокруг истории с интимным видео нападающего «Зенита»возник такой ажиотаж.

«Вот в такое время мы живем. Когда страшно сделать шаг, кого-то подвезти на машине или кому-то позвонить, записать видео, потому что в любой момент все это может вскрыться.

У меня было в жизни, когда я подвез знакомую девушку, сотрудницу одной компании, на которую я работал. Какие-то издания сделали фотографии. Жена ее знала, но из этого сделали целую историю.

Сейчас век новейших технологий, которые нам в какой-то степени помогают жить, но с другой стороны — нет. Взять США, актриса Дженнифер Лоуренс — тоже пикантная фотосессия была выложена в сеть. Как-то повлияло на дальнейшую карьеру? Абсолютно нет.

Если говорить о спорте — Деле Алли, Кайл Уокер. Тоже снимали видео, и это просочилось в сеть. Это было стыдно, потому что была и собака, и так далее... Но не будем об этом. Они продолжают играть в сборной.

Я уверен, что у каждого из нас есть определенные вещи, которые мы не хотели бы публиковать.

Это личная жизнь, я могу делать в стенах своего дома все, что угодно. Я считаю, что эта тема вообще выеденного яйца не стоит.

Когда я выступал в 90-е, 2000-е, были другие технологии. Сейчас практически каждый день кого-то "вскрывают", фотографируют. Вот чем страшна ситуация, а не тем, что сделал Артем. Это делает вся страна, весь мир», — сказал Ягудин в эфире Первого канала. 0