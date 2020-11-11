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    Радимов: Прохин — готовый защитник для РПЛ

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    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал о футболистах, которые уже готовы играть за первую команду питерского клуба.

    Владислав Радимов
    Владислав Радимов

    «В моем понимании, Прохин — готовый защитник для РПЛ. Но есть пара Ловрен — Ракицкий. Один — финалист чемпионата мира, второй давно доказал свою состоятельность. Куда поставить Прохина? Сейчас в заявке "Зенита" в Лиге чемпионов всего три центральных защитника. Данила — третий. Когда Ловрен получил травму и его надо было подменить — Прохин достойно сыграл против "Уфы". Было видно, что он готов играть в РПЛ.

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    • У Чистякова потрясающие человеческие качества! Очень хорошо его знаю, мы не прерывали общение, даже когда он ушел из "Зенита". Это футболист, который прошел через трудности: уезжал в Армению, поиграл в ФНЛ и вышел на уровень РПЛ. Его приглашение в сборную России стало для меня неожиданностью, но здорово, что Чистяков этого добился. У этого человека есть характер», — приводит слова Радимова «Р-Спорт».

    В текущем сезона Данила Прохин сыграл за «Зенит» в четырех матчах чемпионата России. 0

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