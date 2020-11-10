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    Лёв рассказал, собирается ли возвращать в сборную Германии Мюллера и Хуммельса

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    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв заявил, что не планирует менять свое решение по поводу Томаса Мюллера («Бавария»), Жерома Боатенга («Бавария») и Матса Хуммельса («Боруссия» Дортмунд).

    Томас Мюллер
    Томас Мюллер

    Лёв перестал вызывать Мюллера, Боатенга и Хуммельса в национальную команду после провального чемпионата мира в России.

    «Мы решили больше не вызывать этих игроков. Эта позиция не изменится. Мы не можем останавливаться на полпути.

    Если в следующем году возникнет совершенно новая ситуация из-за нехватки важных игроков, мне, возможно, придется переоценить расклады и подумать об альтернативных сценариях, но этих игроков не будет в сборной», — приводит слова Лёва Bild.

    Напомним, на ЧМ-2018 сборная Германии не смогла выйти из группы. 0

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