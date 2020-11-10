Лёв рассказал, собирается ли возвращать в сборную Германии Мюллера и Хуммельса

Главный тренер сборной Германиизаявил, что не планирует менять свое решение по поводу(«Бавария»),(«Бавария») и(«Боруссия» Дортмунд).

Лёв перестал вызывать Мюллера, Боатенга и Хуммельса в национальную команду после провального чемпионата мира в России.

«Мы решили больше не вызывать этих игроков. Эта позиция не изменится. Мы не можем останавливаться на полпути.

Если в следующем году возникнет совершенно новая ситуация из-за нехватки важных игроков, мне, возможно, придется переоценить расклады и подумать об альтернативных сценариях, но этих игроков не будет в сборной», — приводит слова Лёва Bild.

Напомним, на ЧМ-2018 сборная Германии не смогла выйти из группы. 0