Гончаренко рассказал, как ротация состава может навредить команде

Главный тренер ЦСКАподелился мнением на тему ротации состава, и рассказал, почему к этому нужно относиться предельно осторожно.

«Очень многие сейчас рассуждают на тему ротации, но к ней нужен правильный подход.

Надо понимать важную вещь: если поменять в составе более четырех футболистов, это серьезно нарушит игровую структуру. Максимум двух-трех изменений по сравнению с предыдущим матчем вполне достаточно, больше не надо.

Не стоит забывать, что сейчас есть возможность сделать пять замен. Иными словами, стало больше вариантов изменения состава непосредственно по ходу матча.

Большое значение имеет умение самих футболистов грамотно распределять энергию во время игры. Например, Никола Влашич без проблем с этим справляется, или Константин Кучаев, играя в каждом матче по 60, 70 или 80 минут, отлично выдерживает нагрузку», — приводит слова Гончаренко Bobsoccer.

ЦСКА возглавляет турнирную таблицу РПЛ после 14-ти туров. 0