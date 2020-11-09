«Валенсия» — «Реал»: счет матча 4:1, обзор голов

Мадридскийпотерпел гостевое поражение от(1:4) в матче 9-го тура чемпионата Испании.

Счет в матче на 23-й минуте открыли «сливочные». Бензема получил мяч перед штрафной «Валенсии» и выстрелил на силу в дальнюю девятку. Никто из хозяев не успел накрыть француза.

На 35-й минуте в ворота «Реала» был назначен пенальти — Васкес выставил руку, заблокировав подачу Гайя. С третьей попытки Карлос Солер забил Куртуа — бельгийский вратарь почти дотянулся, даже немножко задел мяч, но отбить его не удалось.

На 43-й минуте Варан неудачно отразил прострел — Куртуа выбил мяч с линии ворот, но после того как тот побывал за линией. Автогол был записан на защитника.

На 54-й минуте ещё один пенальти был назначен в ворота «Реала» за фол Марсело. Солер теперь уже уверенно переиграл Куртуа с «точки».

А на 63-й минуте был назначен третий пенальти в ворота «Реала» — теперь за фол Рамоса. И вновь одиннадцатиметровый реализовал Солер.

Футбол. Испания. Примера Валенсия — Реал Мадрид 4:1 Голы: 0:1 Карим Бензема (23'), 1:1 Карлос Солер (пенальти) (35'), 2:1 Рафаэль Варан (автогол) (43'), 3:1 Карлос Солер (пенальти) (54'), 4:1 Карлос Солер (пенальти) (63') Валенсия: Хауме, Габриэл Паулиста, Хосе Гайя, Уго Гильямон, Даниэль Васс, Карлос Солер, Денис Черышев (Антонио Латорре, 77'), Урош Рачич, Yunus Musah (Давид Хасон, 87'), Ли Кан Ин (Кевин Гамейро, 81'), Максимилиано Гомес (Рубен Собрино, 87') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело, Лукас Васкес, Лука Модрич, Федерико Вальверде (Тони Кроос, 76'), Иско (Лука Йович, 83'), Карим Бензема (Мариано Диас, 76'), Марко Асенсио (Родриго, 64'), Винисиус Жуниор (Мартин Эдегор, 64') Предупреждения: Карлос Солер (41'), Марсело (52'), Серхио Рамос (62'), Уго Гильямон (84'), Хауме (86')

«Валенсия» набрала 11 очков и поднялась на девятую строчку в турнирной таблице примеры, «Реал», имея в активе 16 очков в восьми матчах, занимает четвертое место.

В следующем матче «Валенсия» в гостях сыграет против «Алавеса», а «Реал» на выезде встретится с «Вильярреаллом». 0