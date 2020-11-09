«Валенсия» — «Реал»: счет матча 4:1, обзор голов

Счет в матче на 23-й минуте открыли «сливочные». Бензема получил мяч перед штрафной «Валенсии» и выстрелил на силу в дальнюю девятку. Никто из хозяев не успел накрыть француза.
На 35-й минуте в ворота «Реала» был назначен пенальти — Васкес выставил руку, заблокировав подачу Гайя. С третьей попытки Карлос Солер забил Куртуа — бельгийский вратарь почти дотянулся, даже немножко задел мяч, но отбить его не удалось.
На 43-й минуте Варан неудачно отразил прострел — Куртуа выбил мяч с линии ворот, но после того как тот побывал за линией. Автогол был записан на защитника.
На 54-й минуте ещё один пенальти был назначен в ворота «Реала» за фол Марсело. Солер теперь уже уверенно переиграл Куртуа с «точки».
А на 63-й минуте был назначен третий пенальти в ворота «Реала» — теперь за фол Рамоса. И вновь одиннадцатиметровый реализовал Солер.
«Валенсия» набрала 11 очков и поднялась на девятую строчку в турнирной таблице примеры, «Реал», имея в активе 16 очков в восьми матчах, занимает четвертое место.
В следующем матче «Валенсия» в гостях сыграет против «Алавеса», а «Реал» на выезде встретится с «Вильярреаллом». 0