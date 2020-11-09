Силкин назвал причину прогресса в игре «Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо»поделился мнением об игре команды в матче чемпионата России против «Локомотива» (5:1).

«Мне нравится, что "Динамо" играет в атаку. Команда показывает свой потенциал, который был спрятан в начале чемпионата, когда играли очень осторожно и от обороны.

Также отмечу, что пришли молодые ребята из нашего чемпионата. Надеюсь, они сыграются и будут постепенно набираться опыта. Под молодыми имею в виду Фомина, Лесового и Евгеньева. Романа я отмечал ещё по молодёжной команде, был виден потенциал, и из него должно было что-то получиться.

В тройку по итогам сезона войти будет трудно, но "Динамо" на пользу пошёл вылет из еврокубков. Они бы там оставили все эмоции. "Локомотив" как пример — им не хватает эмоций, чтобы перевести дух после матчей в Лиге чемпионов. "Динамо" сейчас выглядит свежее соперников, двигается и создаёт отличные моменты», — приводит слова Силкина «Чемпионат».

«Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ после 14-ти туров. 0