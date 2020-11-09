«Милан» — «Верона»: счет матча 2:2, обзор голов

В матче 7-го тура чемпионата Италиина своем поле сыграл вничью с— 2:2.

Счет в матче уже на 6-й минуте открыли гости — отличился Антонин Барак. На 19-й минуте Маттиа Цаканьи удвоил преимущество «Вероны».

«Милан» отквитал один мяч на 27-й минуте — собственные ворота поразил Джанджакомо Маньяни.

В середине второго тайма форвард хозяев поля Златан Ибрагимович не смог реализовать пенальти. «Милан» ушел от поражения в концовке матча после гола Ибрагимовича.

Футбол. Италия. Серия А Милан — Верона 2:2 Голы: 0:1 Антонин Барак (6'), 0:2 Давиде Калабрия (автогол) (19'), 1:2 Джанджакомо Маньяни (автогол) (27'), 2:2 Златан Ибрагимович (90') Милан: Джанлуиджи Доннарумма, Давиде Калабрия, Тео Эрнандес, Симон Кьер, Маттео Габбиа, Исмаэль Беннасер, Хакан Чалханоглу (Jens Petter Hauge, 87'), Рафаэл Леау (Браим Диас, 78'), Алексис Салемакерс (Анте Ребич, 46'), Франк Кессье, Златан Ибрагимович Верона: Марко Сильвестри, Matteo Lovato, Федерико Чеккерини, Джанджакомо Маньяни (Yildirim Cetin, 73'), Федерико Димарко, Дарко Лазович, Ivan Ilic (Iyenoma Udogie, 69'), Павел Давидович (Адриен Тамез, 63'), Антонин Барак, Маттиа Цаканьи, Никола Калинич (Эбрима Колли, 63') Предупреждения: Федерико Чеккерини (33'), Matteo Lovato (42'), Исмаэль Беннасер (54'), Адриен Тамез (90')

«Милан» продолжает лидировать в таблице чемпионата. «Верона» находится на восьмом месте. 0