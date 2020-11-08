Семак доволен проявленным характером «Зенита»

Главный тренер «Зенита»прокомментировал победу над «Краснодаром» (3:1) в чемпионате России.

«Игра была достаточно хорошего качества, особенно второй тайм. Нужно было отыгрываться. Не так просто было входить в игру некоторым футболистам, в частности, Венделу. Чувствовалась некоторая нервозность, отсюда и штрафной, и пенальти.

Но во втором тайме прибавил и он, и вся команда. Провели очень хороший тайм, добились очень тяжелой победы, но абсолютно заслуженной. Сегодня команда показала характер, взяли три очка, которые для нас очень важны и нужны сейчас.

Нет, я не хотел заменить Дзюбу в перерыве несмотря на незабитый пенальти. Мне нужно было понять, как команда отреагирует на игру после перерыва, с каким настроем выйдет. И дальше никого не стал менять. Вопросы были по первому тайму — не хватало наглости, остроты, хотя не самый плохой был тайм. Тем не менее, нужно было добавлять.

В начале второго тайма посмотрели, кто добавил, кто как выглядит. И дальнейшие замены проводили исходя из реакции тех или иных футболистов на первый тайм. Но вопросов ни к кому не было. Делали замены исключительно для того чтобы освежить игру или добавить в каких-то компонентах. Как в случае с Ярославом — выпустили Чистякова, который на втором этаже играет хорошо. У соперника вышел на замену высокий Марков, плюс часто подключался Мартынович на стандарты. Добавили игрока, который хорошо играет наверху.

"Краснодар" — команда, которая любит и умеет играть в футбол, не закрывается глубоко, поэтому моменты есть у одних и других ворот. Сегодня, особенно во втором тайме, мы смотрелись значительно сильнее за счет хорошей мотивации, на мой взгляд. Поэтому никакой закономерности нет. Тяжело играть со всеми командами, у нас практически не бывает проходных матчей», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита». 0